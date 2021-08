Spatenstich Kinderhaus in Schwarzach

Traditionell wurde der Baustart am heutigen Tage mit einem Spatenstich gefeiert. Das Investment von ca. EUR 5,0 Mio. soll langfristig die Qualität der Kinderbetreuung in Schwarzach weiter erhöhen.

„Obwohl sich der heutige Anlass ein besseres Wetter verdient hätte, stellt der offizielle Baustart ein weiterer Meilenstein in der qualitativen Aufwertung der Kinder- und Kleinkinderbetreuung in Schwarzach dar. So werden in naher Zukunft 3 Kindergarten- und 2 Kleinkindergruppen in hochwertige, sowohl an die Bedürfnisse der Kinder als auch an ein modernes Betreuungskonzept angepasste Räumlichkeiten einziehen. Speziell die moderne Küche sowie der großzügig gestaltete Essbereich im Erdgeschoß wird die Aufenthaltsqualität im neuen Kinderhaus enorm steigern. Und die beiden Bewegungsräume werden am Abend auch allen im Ort ansässigen Vereinen zur Verfügung gestellt werden und so einen zusätzlichen Nutzen bieten. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass dieser Baustart auch gleichbedeutend ist mit dem Beginn der nächsten Bauetappe am Bildungscampus Schwarzach. Dringend notwendig ist nämlich eine Erweiterung unserer Volks- und Mittelschule sowie der Bau einer großzügigen Sporthalle“, so der Schwarzacher Bürgermeister DI Thomas Schierle.