Spatenstich für Neubauprojekt mit Wohn- und Geschäftsflächen in Hohenems

In diesen besonderen Zeiten war es dem Team der Hajek Riedmann Projekt GmbH ein besonderes Anliegen, ein positives Zeichen für die Zukunft des Hohenemser Stadtteils Herrenried zu setzen.

Am Mittwoch, dem 20. Mai 2020, erfolgte gemeinsam mit Vertretern von Stadt und Land der traditionelle Spatenstich für das Neubauprojekt in Hohenems – in der Nibelungenstraße 13 und 15.

„Mit unserem Projekt in der Nibelungenstraße in Hohenems schaffen wir neue wirtschaftliche Chancen und ein modernes Wohnumfeld. Diese Kombination aus Arbeiten und Leben setzt einen wichtigen Impuls für das Hohenemser Herrenried. Das vorliegende Projekt kann und soll der Start und Ausgangspunkt zu einer größer angelegten Entwicklung des gesamten Stadtteils sein“, erläutert Egon Hajek, Geschäftsführer der Hajek Riedmann Projekt GmbH, die Überlegungen für diesen Standort.

Auch Bürgermeister Dieter Egger freut sich über einen weiteren erfrischenden Impuls im Herrenried: „Es ist unser Ziel, dass in allen Hohenemser Stadtteilen Zentren entstehen, wo die Bürger zusammenkommen können und einen Raum vorfinden, ihre Freizeit zu verbringen und sich miteinander zu vernetzen. Daher freut es mich besonders, dass in einer der beiden Gewerbeflächen im Erdgeschoß dieses Projekts ein Gastronomiebetrieb vorgesehen ist. Ein Treffpunkt, der in dieser Form im Herrenried seit der Schließung des Restaurants Witzigmann eindeutig gefehlt hat. Die Entwicklung unserer Stadtteile ist mir persönlich ein großes Anliegen. Gemeinsam mit der ‚Hajek Riedmann Projekt GmbH‘ setzen wir hier nun einen ersten, wunderschönen Schritt in der Weiterentwicklung des Stadtteils Herrenried“, so das Stadtoberhaupt.