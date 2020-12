Spatenstich für „Grün200“ in Hohenems

In der Nähe des Hornbachmarktes und der Schweizer Grenze fand kürzlich der Spatenstich für ein umweltfreundliches Wohnprojekt mit 51 Mietwohnungen statt.

Die „Roberto Maier Immobiliengruppe“ realisiert in der Hohenemser Maderspergerstraße mit renommierten Partnern 51 Wohneinheiten auf 3.500 m2. Zwei dreigeschossige Gebäudekörper mit Terrassen und großzügigen Balkonen samt Glasbrüstungen werden von Swietelsky-Bau nach Plänen von Architekt Gerhard Fuchs errichtet. Die mit großen Fensterflächen ausgestatteten, lichtdurchfluteten Wohnungen werden barrierefrei mit einem Personenaufzug erschlossen. Das Wohnprojekt in Massivbauweise kann mit einer umweltfreundlichen Erdwärmepumpenanlage beheizt werden. Am Dach der Gebäudekörper wird eine Photovoltaikanlage installiert, welche den Strom für die Haustechnik selbst produziert und Überschüsse ins Netz einspeist.

Die Wohnanlage in Hohenems ist Teil des Projektes „Grün200“, mit dem „Roberto-Maier-Immobilien“ in zwei Jahren 40 Millionen Euro in den Bau von 200 Wohneinheiten investiert. Ziel von „Grün200“ ist es, mit kluger Sanierung, Nachverdichtung, Modernisierung und Projektentwicklung neuen und energieeffizienten Wohnraum für eine enkeltaugliche Zukunft zu schaffen. Das Projektbudget für die Apartmentanlage in der Maderspergerstraße beträgt elf Millionen Euro. Im Sommer 2022 sind die von regionalen Handwerksbetrieben mitgestalteten Apartments bezugsfertig.