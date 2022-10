Spatenstich für den Wohn- und Arbeitsraum „Maximilian“ in Hohenems

In der Graf-Maximilian-Straße 12 entstehen in zentrumsnaher Lage Wohnungen und eine großzügige Gewerbe- bzw. Bürofläche.

Am 19. Oktober 2022 fand der Spatenstich statt. Gemeinsam mit der Bauherrschaft – vertreten durch Martin Walser und Herbert Hager – teilten die Projektentwickler der „Hajek Riedmann Projekt GmbH“ vor Ort mit, dass die Bauarbeiten am Neubauprojekt bereits in vollem Gange sind.