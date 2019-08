Spatenstich für Ausbau der Rehabilitation in Vorarlberg

Mit dem Spatenstich der 62 zusätzlichen Betten für psychatrische Rehabilitation, bekommt das Land die erste stationäre Reha in diesem Bereich.

In weiten Teilen Österreichs ist die Nachfrage an stationären Kapazitäten in der psychatrischen Rehabilitation angestiegen. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) konnte speziell in Vorarlberg und Tirol einen Bedarf von 88 zusätzlichen Betten festellen. 62 davon wurden im Zuge eines Ausschreibungsverfahren den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zuerkannt. „Mit der Erweiterung entsteht in Schruns einer der größten Rehabilitationsstandorte Österreichs, der zugleich über eines der breitesten medizinischen Leistungsangebote im Land verfügt. Damit bieten wir den Patientinnen und Patienten im Land ein deutlich verbessertes Angebot. Unser Einsatz hat sich ausgezahlt“, erläuterte LH Wallner in seinen Grußworten. Auch Landesrat Bernhard zeigte sich erfreut darüber, dass „die Erweiterung der Reha-Klinik Montafon dem Phänomen der Zunahme psychischer Erkrankungen Rechnung trägt und hinkünftig einen wichtigen Baustein im Leistungsangebot des Landes Vorarlbergs darstellen wird.“