Spatenstich „Collini Quartier“

Collini baut in Hohenems kräftig aus. Der Spatenstich am 4. November 2021 war der offizielle Auftakt zum größten Bauprojekt der über 120-jährigen Firmengeschichte: Mit dieser Erweiterung wird das Areal zum „Collini Quartier Hohenems“.

Der Stammsitz des Oberflächenveredlers Collini in Hohenems wächst. Rund 300 Mitarbeiter und Gäste trafen sich am Donnerstagabend auf der für diesen Anlass gesperrten Schweizer Straße, um den kurzen offiziellen Festakt direkt an der Baustelle zu begehen.