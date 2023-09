Sparzinssätze stärker als Kreditzinssätze gestiegen

Seit dem Ende der Nullzinspolitik der EZB sind die Sparzinssätze stärker gestiegen als die Kreditzinssätze, zeigt eine Analyse des Wifo vom Freitag. Das gelte für den gesamten Euroraum, insbesondere auch für Österreich. Der Eindruck, dass Sparzinsen zu niedrig seien, habe sich durch den Fokus auf Zinsen für täglich fällige Einlagen ergeben, schreibt das Wifo. Diese seien aber mit unverzinstem Bargeld zu vergleichen und dienen nicht dem Vermögensaufbau.

In Ländern mit einem hohen Anteil variabel verzinster Kredite stiegen trotzdem die Nettozinserträge, so das Wifo. In Österreich betrug der Anstieg zwischen dem zweiten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 rund ein Drittel, in Ländern mit sehr hohem Anteil variabler Zinsen bis zu drei Viertel. Frankreichs Banken, wo variable Zinsen unüblich sind, erlebten hingegen einen Rückgang der Nettozinserträge.