Sparkasse spendet ans Hilfswerk

Michael Sutterlütti, der Filialleiter der Sparkassen-Filiale in Hohenems, überreichte auch dieses Jahr einen Spendenscheck in Höhe von 6.000 Euro an Bürgermeister Dieter Egger und Hilfswerk-Obmann Christof Jagg.

„Es ist für uns ganz besonders wichtig, dass die Spende direkt bei jenen ankommt, die durch Schicksalsschläge in eine Notsituation geraten sind. Unsere Hilfe soll dazu beitragen, dass schwere Zeiten, die derzeit noch mehr Menschen als sonst durchleben, besser überbrückt und neue Perspektiven gefunden werden können“, so Michael Sutterlütti. Die Stadt Hohenems trägt Sorge für die faire Verteilung der Geldmittel.