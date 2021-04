Spargelbetriebe wünschen sich mehr Erntehelfer

Corona macht den oberösterreichischen Gemüsebauern heuer vergleichsweise wenig Sorgen, was ihre Saisonarbeitskräfte betrifft. Allerdings hofft man, dass das Kontingent für Drittstaatsangehörige noch aufgestockt wird, denn derzeit habe man für die Saison 2021 rund 400 Leute zu wenig, wie Stefan Hamedinger, Gemüsebaureferent der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, am Mittwoch sagte.

Die Spargelernte läuft in Oberösterreich heuer zwar witterungsbedingt etwas verzögert erst in der zweiten bis dritten Aprilwoche an, allerdings entspannter als im Vorjahr, als man wegen Arbeitskräftemangels österreichweit ein Minus von 24,5 Prozent hinnehmen musste. Das Problem, dass Saisonarbeiter ausblieben oder mit großem Aufwand eingeflogen werden mussten, zog sich weit über die Spargelsaison hinaus. Heuer funktioniere das besser, so Hamedinger. Die Helfer bringen bereits bei der Einreise einen negativen Corona-Test mit und werden dann in Oberösterreich am ersten und am sechsten Tag erneut getestet. Zudem haben die Betriebe Hygienekonzepte entwickelt.