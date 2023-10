Sparen gewinnt in Österreich weiter an Bedeutung

Die Sparanlage hat für die Österreicherinnen und Österreicher im Zuge der Zinswende weiter an Bedeutung gewonnen. Der durchschnittliche monatliche Sparbetrag lag heuer bei 307 Euro pro Person, im vergangenen Jahr waren es noch 301 Euro gewesen, wie aus einer aktuellen Studie der Erste Bank hervorgeht. Demnach nutzen die Konsumenten auch verstärkt Sparformen wie das Sparkonto oder die Sparkarte. Die Zufriedenheit mit der Höhe des Ersparten ist inflationsbedingt aber niedrig.

"Sparen ist so wichtig wie nie", hielt die Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich, Gerda Holzinger-Burgstaller, am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. So habe das geänderte Umfeld - die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation zuletzt wieder kräftig angehoben - zu einer sichtbaren Änderung der Einstellungen zur Anlage geführt. Das resultierte in höheren Sparsummen, die in den vergangenen Jahren auch inflationsbereinigt gestiegen seien.