Sparen auch ohne Tausch

Nicht immer ist ein Heizungstausch sinnvoll oder machbar – ob aus zeitlichen oder finanziellen Gründen, oder weil etwa die nahe Zukunft eines Gebäudes noch offen ist. Doch auch in diesem Fall lässt sich der Energiebedarf fürs Heizen reduzieren.

Der Weg zum energiesparenden Heizen führt über drei Stationen: das Verhalten ein bisschen anpassen, ein paar Handgriffe in Haus und Heizungskeller zum Selbermachen und schließlich ein paar kleine Aufgaben für Profis ohne große Investitionen. Und eine Einsparung im zweistelligen Prozentbereich ist dabei machbar.

Raumtemperatur und Lüftungsverhalten.

Auch das richtige Lüften spart Energie: Fenster kippen ist tabu, stattdessen bei ganz geöffnetem Fenster durchlüften, idealerweise quer über den Raum oder das Stockwerk. Das Ziel beim Lüften ist es, möglichst schnell die Raumluft einmal auszutauschen. Ein bis zwei Minuten sind im Winter dafür ausreichend, besser mehrmals am Tag kurz als einmal lang lüften.

Freie Heizkörper und gedämmte Leitungen.

Ein paar Handgriffe senken den Energiebedarf fürs Heizen weiter: Heizkörper sollten frei sein, die Wärmeabgabe nicht durch Möbel oder lange Vorhänge behindert werden. Außerdem funktionieren Thermostatventile hinter Abdeckungen oder Vorhängen nicht einwandfrei. Und in Heizraum oder Keller sollten die warmen Heizungsrohre gedämmt werden. Das geht auch ohne handwerkliches Geschick ganz einfach, Dämmschalen gibt’s für wenig Geld im Baumarkt. Über ungedämmte Heizungsrohre geht in einem durchschnittlichen Haus schnell einmal ein kW Heizleistung ungenutzt verloren.

Umwälzpumpe tauschen, Heizung warten.

Das letzte Sparpotenzial hebt der Fachbetrieb: Der Ersatz einer alten, stufengeregelten Heizungspumpe (erkennbar an den Kühlrippen oder am dreistufigen Schalter) spart einige hundert Kilowattstunden Strom im Jahr. Ein regelmäßig gewartetes Heizsystem arbeitet länger und effizienter. Beides kostet etwas Geld, lohnt sich aber in jedem Fall.