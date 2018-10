Spar wehrt sich gegen Bauern-Kritik an Preispolitik

Die Supermarktkette Spar verweist in der aktuellen Diskussion rund um unfaire Geschäftspraktiken darauf hin, dass den Landwirten hohe Qualitätsprämien gezahlt werden. Spar bezahlt unter anderem den heimischen Schweine- und Rinderbauern über den Gütesiegelzuschlag sowie den regionalen Zuschlag, den Qualitätszuschlag und den Tierwohlzuschlag rund 7 Mio. Euro pro Jahr freiwillig mehr.

“Mehr Geld für mehr Leistung ist die aktuelle Forderung der Landwirtschaft. Bei Spar ist das bereits seit Jahren umgesetzt”, erklärte der Handelskonzern mit Sitz in Salzburg am Mittwoch. Für das freiwillige Mitmachen in verschiedenen Qualitätsprojekten würden die Bauern eine Abnahmegarantie und einen Qualitätszuschlag erhalten. Im Jahr 2017 erzielte Spar einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro (+4,6 Prozent) in Österreich.