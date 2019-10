Spar-Mitbegründer Drexel 95-jährig in Vorarlberg verstorben

Spar-Pionier Luis Drexel ist am Dienstag in Dornbirn im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilte Spar am Mittwoch in einer Aussendung mit. Luis Drexel war 1957 gemeinsam mit seinem Vater Johann und seinen Brüdern Herbert und Hans Mitbegründer von Spar in Vorarlberg. Er war der letzte noch lebende Mitbegründer der österreichischen Handelskette Spar.

1970 war der gebürtige Hohenemser federführend an der Gründung von Spar Österreich beteiligt, in der die damals zehn regionalen Spar-Organisationen des Landes zu einem Unternehmen zusammengefasst wurden. Drexel war 20 Jahre Vorstandsvorsitzender von Spar Österreich, 25 Jahre Präsident der Vereinigung Österreichischer Spar-Kaufleute und elf Jahre Präsident des Aufsichtsrats, zudem war er 20 Jahre lang Präsident der Internationalen Spar. Für seine Tätigkeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.

Drexel hinterlässt seine Ehefrau, mit der er seit 1949 verheiratet war, sowie vier erwachsene Kinder. Sein Sohn Gerhard Drexel ist aktueller Vorstandsvorsitzender von Spar.