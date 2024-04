"Spar Frozen Yogurt" enthält laut Gericht zu wenig Joghurt

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Auftrag des Sozialministeriums die Spar Österreichische Warenhandels-AG (Spar) geklagt. Gegenstand des Verfahrens war das unter der Eigenmarke vertriebene Tiefkühlprodukt "Spar Frozen Yogurt". Die Konsumentenschützer fanden den Joghurtanteil zu gering. Das Landesgericht Salzburg gab ihnen Recht und verurteilte Spar - noch nicht rechtskräftig - wegen Irreführung.

Spar vertreibt österreichweit gefrorene Milch-Joghurt-Erzeugnisse, unter anderem in den Geschmacksrichtungen Natur, Mango und Erdbeere. In der Naturvariante besteht das Produkt aus 40 Prozent pasteurisierter Vollmilch und 23 Prozent Schlagobers, in den anderen Varianten aus 55 Prozent Vollmilch und vier Prozent Schlagobers. Der Joghurtanteil beträgt bei allen Sorten zehn Prozent. "Frozen Yogurts" anderer Hersteller enthalten laut VKI weit mehr.