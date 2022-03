SPAR: Auf der Erfolgswelle reiten

Eine Lehre bei SPAR, dem führenden Lebensmittelhändler Österreichs, bedeutet einen sicheren Job, Abwechslung und Aufstiegschancen.

Derzeit beschäftigt SPAR über 3240 Lehrlinge im In- und Ausland, davon mehr als 2630 in Öster­reich. Damit die SPAR-Familie weiterwächst, werden in diesem Jahr bei SPAR Vorarlberg 60 freie Lehrstellen in 14 verschiedenen Lehrberufen besetzt.

Harmonisches und freundliches Betriebsklima, Wertschätzung und eine hervorragende Qualität der Ausbildung – so beschreiben SPAR-Lehrlinge ihre Ausbildung bei SPAR, dem größten privaten Arbeitgeber und Lehrlingsausbildner in Österreich. Demgegenüber steht ein eher unsicheres Zukunftsbild junger Menschen, das nicht zuletzt auf der gesamtgesellschaftlichen Situation bzw. globalen Entwicklungen gründet. Die Corona-Krise oder der Klimawandel sind Beispiele dafür.

Karriere mit Lehre: SPAR bietet Perspektiven

Der Berufseinstieg ist herausfordernd, SPAR macht ihn so einfach wie möglich. Lehrlinge treffen auf Teamplayer, die für Fragen immer da sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen und wertschätzend auf Augenhöhe begegnen. Ein besonderes Highlight sind die SPAR-Akademie-Klassen in Dornbirn: Praxisnahes Arbeiten wird in der Ausbildung bei SPAR großgeschrieben. Die Lehrlinge lernen während ihrer Ausbildungszeit den gesamten Markt von Grund auf kennen und erhalten von ihren erfahrenen Lehrlingsausbildnerinnen und Lehrlingsausbildnern regelmäßige Feedbacks. Wer sich abseits des regulären Lehrplans weiteres Wissen aneignen möchte, dem steht ein großes Angebot spannender Zusatzausbildungen wie z.B. Käse- oder Bio-Expert(inn)en zur Verfügung. SPAR setzt außerdem auf professionelles E-Learning: Über die SPAR-eigene Online-Lernplattform „SEPP“ können Lehrlinge ihr Fachwissen spielerisch vertiefen. Denn bei SPAR weiß man: Gut ausgebildete Lehrlinge sind die Zukunft für das Unternehmen. „Mit dem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsprogramm machen wir unsere Lehrlinge zukunftsfit und bieten berufliche Perspektiven auch nach der Ausbildung. Zahlreiche SPARianer(innen) beweisen, dass Karriere nach der Lehre ein erreichbares Ziel ist. In den SPAR-Markt- sowie Gebietsleitungen und auch in den verschiedensten Bereichsleitungen sind sehr viele ehemalige SPAR-Lehrlinge zu finden“, sagt Simon Gombotz, Lehrlingsverantwortlicher SPAR Vorarlberg.

SPAR-Lehre zahlt sich aus:

Über 4500 Euro Prämien u.v.m.

Bei tollen Praxisleistungen zahlt SPAR je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu. Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr. So können sich Jugendliche während ihrer Lehrzeit über 4500 Euro dazuverdienen. Wer während der Lehre gute Praxisbeurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von SPAR den B-Führerschein bezahlt oder ein E-Bike geschenkt bzw. im Gegenwert Jahreskarten, Gutscheine für den öffentlichen Verkehr. Für gute Leistungen gibt es außerdem nach dem Ende des ersten Lehrjahres ein iPad.

SPAR-Lehrling Yannic Hitzhaus: „Fühle mich sehr wohl“

„Ich absolviere derzeit bei SPAR die Lehre zum Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Lebensmittel. Ich fühle mich wirklich sehr wohl in meinem Team. Der Zusammenhalt ist sehr groß und wir unterstützen uns gegenseitig. Meine Vorgesetzten haben auch immer ein offenes Ohr für mich. Langweilig wird es nie, denn ich lerne alle Bereiche in meiner SPAR-Filiale in Lochau kennen. Am meis­ten gefällt es mir in der Feinkostabteilung – ich mag den Kontakt zu unseren Kund(inn)­en. Nach meiner Ausbildung möchte ich die SPAR-internen Weiterbildungsprogramme nutzen und wer weiß – vielleicht führe ich eines Tages sogar meinen eigenen SPAR-Markt“, sagt Yannic Hitzhaus.

Die SPAR-Familie lebt eine Kultur der Vielfalt, des Miteinanders und der Wertschätzung.

Gute Voraussetzungen für eine Lehre bei SPAR sind: Interesse für Lebensmittel und Freude am Kontakt mit Menschen.