Spannendes Familienprogramm mit dem „Reiseziel Museum“

Auch heuer bieten Museen wieder ein abwechslungsreiches Familienprogramm im Sommer an. Insgesamt 43 Liechtensteiner, Vorarlberger und auch St. Galler Museen öffnen ihre Türen für kleine und große Reiseleiter.

Letztmals für diesen Sommer können am kommenden Sonntag, dem 1. September 2019 Familien von 10 bis 17 Uhr in die Welt der Museen eintauchen.

Der Eintrittspreis beträgt an den Aktionstagen nur einen Euro bzw. einen Schweizer Franken pro Person und Museum (mit dem Vorarlberger Familienpass). Der Vorarlberger Familienpass kann kostenlos in jeder Vorarlberger Gemeinde angefordert werden. Zudem fahren die Familien in Vorarlberg und Liechtenstein auch gratis mit Bus und Bahn zum Museum.