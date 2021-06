Spannendes Derby im Rollhockey

RHC Dornbirn hatte beim ersten Aufeinandertreffen mit Wolfurt das Nachsehen.

Dornbirn/Wolfurt. Vergangenes Wochenende fand das erste Spiel der „Best-of-Three“ Finalserie im Rollhockey statt. Die Partie wurde von Beginn weg flott geführt, beiderseits war man darauf aus, schnellstmöglich den Weg zum gegnerischen Tor zu finden. In der 3. Minute eröffnete Gomez del Torno den torreichen Derbyabend in der Hockey Arena in Wolfurt, Sekunden später egalisierte Bosch den Ausgleich. Die Messestädter waren bemüht mit dem Fokus auf die erneute Führung, welche durch Gomez del Torno in der 6. Spielminute wieder gelang. „Danach riss ein wenig der Faden im Spielaufbau, wir verloren im Angriff unnötige Bälle und luden die Hausherren zu zahlreichen Kontern ein“, so Coach Francesco Dolce. Diese nahmen die Wolfurter gerne entgegen und drehten innerhalb von zehn Minuten den Spielstand auf 5:2. Der Anschlusstreffer vor der Pause war noch wichtig, den wiederum Gomez del Torno mit einem persönlichen Hattrick zum 5:3 erzielen konnte.

In der Katakombe der Dornbirner wurde es ungewohnt laut, Trainer Dolce war mit der Spielweise unzufrieden und nahm sich die Spieler zur Brust. Nach Seitenwechsel stellte Comandone per Querlattenschuss, der via Torhüter Mirantes den Weg ins Tor fand, ein wenig glücklich den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Die Hofsteiger versuchten den sicher geglaubten Vorsprung zu verwalten und wurden nach einem Doppelpack durch Hagspiel sowie Stefan Sahler innert 83 Sekunden immer unsicherer. Spätestens als Fässler für den verdienten 6:6 Ausgleichstreffer sorgte, war das Derby wieder offen und die Dornbirner hatten plötzlich bessere Karten das Spiel zu entscheiden. Zwei direkte Freistöße in den Schlussminuten wurden nicht genutzt und so kam es wie es kommen musste, Bosch setzte kurz vor einer Verlängerung der Dolce-Truppe den Gnadenstoß. Die Aufholjagd der beherzten Dornbirner blieb unbelohnt, somit holten sich die Wolfurter-Rotjacken den ersten Matchball in einem rassigen, spannungsreichen und ausgeglichenen Derby.