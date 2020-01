Spannende Wettkämpfe bei der LM Schulolympics Volleyball

Das Sportgymnasium Dornbirn und die BHAK Bregenz holten sich die Volleyball-Krone.

Dornbirn. 22 Oberstufenteams waren vergangene Woche in den Messesporthallen in Dornbirn bei der Landesmeisterschaft der Schulolympics im Volleyball im Einsatz. Mit über 200 Jugendlichen auf dem Sportplatz feierten die Organisatoren einen neuen Rekord. „Toll, dass so viele Jugendliche mit viel Freude und enormem Einsatz bei der Sache waren“, freute sich Schulsportreferent Christoph Neyer. „Eine wirklich positive Entwicklung und absolut erfreulich, wie motiviert die Schüler und Schülerinnen sich bei den Wettkämpfen präsentierten“, Neyer weiter.