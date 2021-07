Spannende Mischung: styriarte-Konzert von Jordi Savall

Die Pfarrkirche von Stainz hat am Samstag den angemessen prunkvollen Rahmen für ein Konzert samt ORF-Klangwolke im Rahmen der styriarte geboten. Jordi Savall dirigierte mit Musik von Fux, Vivaldi und Händel Musikstücke, wie sie auch in Marienvespern verschiedener Komponisten vorkommen. Der katalanische Spezialist für Alte Musik leitete ebenso umsichtig das styriarte Festspiel-Orchester wie den großartigen Arnold Schoenberg Chor und die Solistinnen und Solisten.

Am Beginn stand Fux, den die styriarte in den letzten Jahren durch zahlreiche Aufführungen immer mehr dem Vergessen zu entreißen sucht. Immerhin konnte das Publikum schon in vier Opern Einblicke gewinnen, wobei "Dafne in lauro" - vor zwei Jahren mit großem Erfolg gespielt - nun auch als hörenswerter Mitschnitt auf CD erschienen ist.