Spannende Lebenswelten in Wort gefasst

Stadtbücherei Dornbirn lud zur Eröffnungsmatinée mit Nadine Kegele.

Unter die zahlreichen Gäste zur Lesewoche-Eröffnung mischte sich auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die sich diese Ehre auch heuer nicht nehmen ließ und ein großes Lob an Ulrike Unterthurner und ihr Bücherei-Team aussprach. „Unsere Stadtbücherei leistet hervorragende Arbeit. Die Bibliothek ist ein wichtiges gesellschaftliches Zentrum, an dem ganz viel stattfindet und in der man sich trifft.“ Apropos Treffen. Zwischen der Bürgermeisterin und Autorin Nadine Kegele gab es ebenfalls schon eine wichtige Begegnung. Damals noch in der Funktion als Kulturlandesrätin, durfte Kaufmann der gebürtigen Bludenzerin 2012 das Vorarlberger Literaturstipendium überreichen. „Ich freue mich sehr, dass wir uns nun sechs Jahre später in so besonderem Rahmen wiedersehen“, betonte Kaufmann und lauschte anschließend gemeinsam mit dem Publikum Geschichten von Frauen zwischen 16 und 92 Jahren, die ungeschönt und mit viel Humor aus ihrem Leben, von ihren Ängsten und Sorgen und von falschen oder notwendigen Entscheidungen berichteten – protokolliert von Kegele, die die verschiedenen Lebensgeschichten amüsant mit ihrer Ukulele musikalisch umrahmte. Bei einem feinen Frühstück ließen die Besucher die gelungene Eröffnung der Lesewoche ausklingen.