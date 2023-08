Spanischer Verband ruft Rubiales zum Rücktritt auf

Der spanische Fußballverband RFEF hat den wegen übergriffigen Verhaltens gegenüber Nationalspielerin Jenni Hermoso massiv in die Kritik geratenen Verbandschef Luis Rubiales zum Rücktritt aufgefordert. Nach einem Treffen der RFEF-Regionalpräsidenten hieß es am Montag in einer Mitteilung, diese forderten Rubiales' "sofortigen" Rücktritt nach dessen "inakzeptablen Verhaltens". Diese habe "dem Image des spanischen Fußballs schweren Schaden zugefügt".

RFEF-Präsident Rubiales hatte nach dem WM-Triumph der Spanierinnen in Sydney am 20. August vor den Augen eines Millionen-Publikums Hermosos Kopf mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst.

Am Samstag hatte der Fußball-Weltverband FIFA den 46-Jährigen für zunächst 90 Tage suspendiert. Seit Montagmittag berät das spanische Sportgericht TAD zudem über eine von der Regierung beantragte weitere Sperrung des Verbandschefs.