Spanischer Ex-Premier Rajoy tritt als Parteichef zurück

Vier Tage nach seinem Sturz als spanischer Ministerpräsident hat Mariano Rajoy seinen Rücktritt als Vorsitzender der konservativen Volkspartei angekündigt. "Ich denke es ist an der Zeit, diese Phase endgültig und vollständig abzuschließen", sagte Rajoy nach einem Treffen der Parteispitze in Madrid. "Das ist das Beste für mich, für die Volkspartei und für Spanien". Rajoy war seit 2004 Chef der PP.

Rajoy ist der erste Ministerpräsident, der per Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde, seitdem Spanien 1977 die parlamentarische Demokratie einführte. Der seit Dezember 2011 amtierende Rajoy hatte seit 2016 eine konservative Minderheitsregierung geführt. In seiner mehr als sechsjährigen Amtszeit überstand er mehrere schwere Krisen, eine Rezession, aus der er sein Land mit einem harten Sparkurs führte, eine mehrmonatige politische Blockade 2016 und die Abspaltungsversuche Kataloniens im vergangenen Jahr.

Sanchez trieb unterdessen die Vorbereitungen für die Vorstellung seines Kabinetts voran. Medienberichten zufolge wird sich der Sozialisten-Chef vor allem auf starke Frauen stützen. Carmen Calvo, die in der Regierung von Jose Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011) Kulturministerin war, werde stellvertretende Regierungschefin sein und gleichzeitig das Ministerium für Gleichberechtigung übernehmen, hieß es. Eine weitere Frau, Teresa Ribera, wird den Berichten zufolge an die Spitze des Ressorts für Energie, Umwelt und Klimawandel gesetzt werden. Dem Ministerium für Öffentliche Verwaltung werde Meritxell Batet vorstehen.

Zum Außenminister soll den Informationen zufolge Josep Borrell ernannt werden. Der 71-Jährige war von 2004 bis 2007 Präsident des Europaparlaments und in den 1990er Jahren Minister für Infrastruktur und Verkehr. PSOE-Generalsekretär Jose Luis Abalos, für das Amt des Verteidigungsministers im Gespräch, wollte diese Ernennungen am Dienstag im spanischen TV weder bestätigen noch dementieren. Er sagte aber: “Die genannten Namen sind nicht schlecht.”

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel lud Sanchez nach einem Telefonat nach Berlin ein. In dem Gespräch vereinbarten die beiden, “dass Deutschland und Spanien weiter eng für eine Stärkung Europas zusammenarbeiten werden”, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mitteilte. Merkel wünschte Sánchez demnach “Erfolg für seine Regierungsführung”. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefonierte mit dem neuen spanischen Regierungschef und kündigte ein baldiges Treffen in Brüssel an.