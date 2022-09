Spanischer Erfolgsautor Javier Marías gestorben

Mit Bestseller "Mein Herz so weiß" in Österreich berühmt

Am Sonntag ist in Madrid der spanische Schriftsteller und Erfolgsautor Javier Marías im Alter von 70 Jahren gestorben. Marías, der mit seinem Bestseller "Mein Herz so weiß" auch in Österreich berühmt wurde, gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Spaniens. Weltweit hat Marías mehr als neun Millionen Bücher verkauft, seine Werke wurden in 46 Sprachen übersetzt. Ministerpräsident Pedro Sánchez würdigte Marías als "einen der großen Schriftsteller unserer Zeit".

Außerdem sprach er seiner Familie und seinen Freunden sein Mitgefühl aus. "Sein umfangreiches und talentiertes Werk wird für immer ein grundlegender Teil unserer Literatur sein", schrieb Sánchez.