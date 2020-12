Spanische NGO startet neuen Einsatz zur Seenotrettung

Die Seenotretter des Schiffs "Open Arms" sind zu einer neuen Mission ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. Das Schiff habe in der Nacht auf Mittwoch abgelegt, schrieb die spanische Organisation auf Twitter. "Zu Weihnachten werden wir im Meer sein, um die Verwundbarsten zu beschützen und um die Rechte und das Leben derer zu verteidigen, die flüchten, auf der Suche nach Frieden", hieß es weiter.

Auf ihrer zurückliegenden Fahrt retteten die Helfer in mehreren Einsätzen Anfang November demnach insgesamt etwas mehr als 260 Geflüchtete vor dem Ertrinken. Die Menschen waren auf ihrer Überfahrt von Libyen in Richtung Europa in Seenot geraten. Fünf Menschen hatten die Männer und Frauen der "Open Arms" nur tot aus dem Wasser bergen können. Ein zunächst gerettetes Baby war wenig später gestorben und hatte die Zahl der Toten auf sechs erhöht.