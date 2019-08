Spanier warf Kühlschrank über Klippe und musste ihn holen

Dumm gelaufen ist die illegale Entsorgung eines Kühlschranks für einen Umweltsünder in Südspanien.

Der Mann hatte das Gerät über eine Klippe einen Abhang hinuntergeworfen, um es illegal in der Natur zu entsorgen.

Der Fehler: Ein von einem Freund gedrehter Clip von der Tat, in dem die Männer lachend "Recyceln, lass uns recyceln!" rufen, wurde in sozialen Netzwerken von der Polizei entdeckt.

Job verloren

Damit aber nicht genug: Mario, so der Name des Mannes - der ausgerechnet in einem Geschäft für Haushaltsgeräte gearbeitet hatte - verlor wegen der Aktion prompt seinen Job. Zudem droht ihm eine Geldstrafe von zwischen 900 und 45.000 Euro, wie die lokale Zeitung "Diario de Almería" berichtete.