Spanier tötete Ex-Frau, Ex-Schwiegermutter und Ex-Schwägerin

In Nordspanien hat ein Mann seine Ex-Frau, seine Ex-Schwiegermutter und seine Ex-Schwägerin getötet und sich dann selbst der Polizei gestellt. Die Tat ereignete sich Medienberichten zufolge in dem Ort Valga in der galizischen Provinz Pontevedra. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

In den frühen Morgenstunden sei der Spanier in einer Station der Guardia Civil in der Gemeinde Ames - etwa 30 Kilometer von Valga entfernt - vorstellig geworden und habe gestanden, die drei Frauen erschossen zu haben, berichtete die Zeitung "El País" am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise.