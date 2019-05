Spaniens Sozialisten feiern dreifachen Wahlsieg

In Spanien feierten die Sozialisten von Ministerpräsidenten Pedro Sanchez (POSE) am Sonntag einen dreifachen Sieg. Die regierenden Sozialisten gewannen neben den Europawahlen auch die landesweiten Gemeindewahlen und zehn der insgesamt zwölf Regionalwahlen.

Wie bereits bei den Parlamentswahlen ging damit die Strategie der Sozialisten auf, Angst vor dem Rechtsruck in Spanien und Europa zu schüren. Sogar in traditionell konservativen Hochburgen wie Kastilien-Leon und Madrid, wo die PP seit über 20 Jahren regiert, konnten sich die Sozialisten erstmals als stärkste Partei behaupten. Dennoch ging die Rechnung nicht ganz auf.

Während die Linke bei den EU-Wahlen von 11 auf 6 Mandate zurückfiel, waren die Verluste der aus der Empörten-Bewegung entstandenen Linksformation bei den spanischen Gemeinde- und Regionalwahlen teilweise noch größer. So werden die Sozialisten wahrscheinlich weder in der Region Madrid noch in Kastilien-Leon, Aragonien und in Murcia regieren können, obwohl sie stärkste Kraft wurden. Die Konservativen dürften hier an der Regierung bleiben, sollten sie wie bereits im Jänner in Andalusien eine Regierungskoalition mit den bürgerlichen Ciudadanos und der rechtspopulistischen Vox-Partei eingehen. Auch auf den Kanarischen Inseln gibt es keine klare Mehrheit für die sozialistischen Wahlsieger.