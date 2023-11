Spaniens Jungstar Gavi bang nach Verletzung um EM-Start

Der spanische Jungstar Gavi fällt nach einer schweren Knieverletzung im Qualifikationsspiel gegen Georgien womöglich für den Rest der Saison und damit auch für die Fußball-EM in Deutschland aus. Der 19-Jährige vom FC Barcelona erlitt einen kompletten Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und eine Verletzung am Außenmeniskus. Das teilte der katalanische Club nach einer Untersuchung am Montag mit. Gavi muss mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Monaten rechnen.

Der Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung bereits früh in der Partie am Sonntag in Valladolid zugezogen. Nationaltrainer Luis de la Fuente sprach nach dem Spiel von dem "bittersten Sieg seines Lebens". Der 2022 als bester Jungstar geehrte Gavi gehört zu den Schlüsselspielern im spanischen Team, das sich den Gruppensieg vor Schottland sicherte. Trotz seines jungen Alters war die Partie gegen Georgien bereits sein 27. Länderspiel. Auch im Team von Barcelona ist Gavi kaum wegzudenken. In La Liga bestritt er in dieser Saison 12 von 13 Spielen für den Meister.