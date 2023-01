Spanien will Ausnahme-Gaspreisdeckelung verlängern

Die spanische Regierung will in den kommenden Tagen bei der EU-Kommission eine zeitliche Erweiterung der sogenannten "Iberischen Ausnahme" bezüglich möglicher Energiepreisdeckelungen fordern.

Teresa Ribera, Spaniens Ministerin für ökologischen Wandel und Demografie, kündigte am Montag in einem Interview mit dem spanischen TV-Sender Antena 3 an, in Brüssel eine Verlängerung der ausgehandelten Strompreisdeckelung bis Ende 2024 zu beantragen, welche die Obergrenze bei 45 bis 50 Euro pro MWh festlegt.