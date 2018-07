Spanien steht nach enttäuschend frühem Aus vor Umbruch

Die Fußball-WM bringt den nächsten vorgezogenen Umbruch bei einem ehemaligen Weltmeister. Nach Deutschland muss sich auch Spanien, der Titelträger von 2010, nach einem enttäuschend frühen Aus für die Zukunft neu aufstellen. Die Iberer scheiterten am Sonntag nach einem 1:1 nach Verlängerung mit 3:4 im Elfmeterschießen im Achtelfinale an Gastgeber Russland.

Wie so oft dominierten die Spanier das Spiel klar, es handelte sich über weite Strecken aber über brotlose Kunst. 1.137 Pässe schlug die “Roja” in den 120 Minuten, nur 285 die Russen. Beim Ballbesitz kam das Team von Fernando Hierro auf 74 Prozent. Einzig zählbarer Erfolg war aber der Führungstreffer in der zwölften Minute, und auch den erzielten die Spanier nicht selbst. Sergej Ignaschewitsch traf ins eigene Tor.

Spanien macht immer noch den Eindruck, keine andere Mannschaft kann den Ball so sicher in den eigenen Reihen zirkulieren lassen und hat elf technisch tadellose Spieler auf dem Feld. Doch Spanien verbreitet mit seinem Tiki-Taka keine Angst mehr. Und ist nun trotz des 24. Spiels in Serie ohne Niederlage in der regulären Spielzeit ausgeschieden. Doch schon in der Gruppenphase vermochten die Spanier nicht immer zu überzeugen, der Gruppensieg gelang nur aufgrund eines 1:1 des iberischen Nachbarn Portugal gegen den Iran.