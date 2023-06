Spanien steht im Finale der UEFA Nations League

Mit einem 2:1-Erfolg gegen Italien qualifizieren sich die Iberer für das Endspiel der UEFA Nations League.

In Enschede wurde im Duell zwischen Spanien und Italien der Finalgegner von Kroatien in der UEFA Nations League ermittelt.

Kurzweilige erste Hälfte

Entscheidung durch Joselu

Aufgrund der gezeigten Leistungen in Halbzeit zwei geht der 2:1-Erfolg für Spanien auch in Ordnung. Die Iberer treffen damit am Sonntag in Rotterdam auf den WM-Dritten Kroatien.