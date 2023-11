Spanien: Sánchez stellte Kabinett für stürmische Zeiten vor

Am Dienstag hat Spaniens König Felipe VI. im Madrider Zarzuela-Palast die Minister der neuen spanischen Linksregierung von Regierungschef Pedro Sánchez vereidigt. Die Beweggründe hinter der Auswahl der insgesamt 22 Minister sind kaum zu übersehen: Sánchez setzt auf enge Vertraute und treue Weggefährten, ließ polemische Eigenbrötler von Bord gehen, denn die Legislatur wird mehr als kompliziert. Als Premier war Sánchez selbst bereits am vergangenen Donnerstag angelobt worden.

Warum dürfte die Legislatur so kompliziert werden? Sánchez Minderheitsregierung mit der linken Sumar hängt politisch gleich von sechs Regionalparteien ab, die alle für ihre Unterstützung von Sánchez' Wiederwahl hohe Forderungen stellen. Bei der Coalición Canaria von den Kanarischen Inseln und der galicischen BNG sind das vor allem mehr Investitionen in ihre jeweilige Regionen.

Doch bei den baskischen Nationalisten der PNV und der separatistischen baskischen EH Bildu gehen die Forderungen auch in Richtung "nationaler Anerkennung" und weiterer Autonomierechte. Das höchste Risiko für die aktuelle Minderheitsregierung geht allerdings von den beiden katalanischen Separatistenparteien aus - den in Barcelona regierenden Linksrepublikanern der ERC und Carles Puigdemonts Junts. Vor allem Junts gab nur ihre Zustimmung für Sánchez' Wiederwahl, nachdem dieser sich zu einem mehr als polemischen Amnestiegesetz für die juristisch verfolgten und größtenteils schon verurteilten Verantwortlichen für das illegale Unabhängigkeitsreferendum von 2017 in Katalonien verpflichtete.