Spanien Premieren-Champion der Frauen-Nations-League

Spaniens Fußballerinnen haben die erstmalige Auflage der Frauen-Nations-League gewonnen. Die Weltmeisterinnen setzten sich am Mittwoch im Finale in Sevilla gegen Österreichs Gruppengegner Frankreich mit 2:0 durch. Weltfußballerin Aitana Bonmatí (32.) und Mariona Caldentey (53.) schossen das Team von Trainerin Montse Tomé zum Titel. Für die Spanierinnen war es der erste Sieg gegen Frankreich überhaupt nach zuvor 13 erfolglosen Versuchen.

Im Halbfinale hatte die Elf um Kapitänin Irene Paredes die Niederlande 3:0 besiegt und damit bereits das Olympia-Ticket gelöst. Frankreich ist bei den Sommerspielen in Paris als Gastgeber ohnehin gesetzt. Als drittes europäisches Team darf Deutschland Olympia-Luft schnuppern. Das DFB-Team behielt im Spiel um Platz drei in Heerenveen gegen die "Oranje Leeuwinnen" mit 2:0 die Oberhand. Klara Bühl (66.) und Lea Schüller (78.) sorgten nach dem Seitenwechsel für die Entscheidung.

Geklärt wurde am Mittwoch auch, wer sich in den Play-offs den Verbleib in der Liga A für die anstehende EM-Qualifikation sichert. Mit Norwegen (aus der Österreich-Gruppe), Belgien, Island und Schweden gewannen alle Drittplatzierten der obersten Stufe gegen ein Team aus der Liga B und durften sich damit über den Klassenerhalt freuen. Diese Teams sind damit auch mögliche Gegner für Österreich bei der Auslosung am Dienstag (13.00 Uhr) in Nyon.