Spanien nach magerem 1:1 gegen Polen weiter sieglos

Für Spaniens Fußball-Nationalteam wird der Kampf um den Aufstieg ins Achtelfinale der paneuropäischen EM zur richtigen Zitterpartie. Die Truppe von Teamchef Luis Enrique blieb am Samstag auch im zweiten Anlauf sieglos, musste sich im Duell mit Polen in Sevilla mit einem 1:1 begnügen. Zuvor hatte es zum Auftakt gegen Schweden ein 0:0 gegeben. Nach der Führung von Alvaro Morata (25.) sorgte Robert Lewandowski (54.) im Estadio La Cartuja nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich.

Die Spanier spielten wie auch schon im ersten Match viel zu langsam und konnten die Polen so nur selten vor echte Probleme stellen. Beinahe wäre zudem ein klassischer Fehlstart passiert, fehlte doch bei einem Klich-Weitschuss nicht viel (6.). Die Iberer verwerteten hingegen eine von nur drei Topchancen in Hälfte eins. Eine Moreno-Hereingabe lenkte Morata am Fünfer ins Tor ab. Der zuletzt in die Kritik geratene Stürmer rechtfertigte seinen Einsatz in der Startelf mit seinem 20. Treffer im Teamdress. Moreno selbst hätte beinahe nachgelegt, sein Freistoß strich knapp am Tor vorbei (34.).