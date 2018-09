Spanien liefert Verdächtigen in Kindermordfall aus

Zwei Jahrzehnte nach der Ermordung des elfjährigen Nicky Verstappen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet hat Spanien den kürzlich festgenommenen Tatverdächtigen an die Niederlande ausgeliefert. Die spanischen Behörden hätten Jos Brech am Donnerstag übergeben, teilte die niederländische Staatsanwaltschaft mit. Er soll binnen 24 Stunden einem Richter vorgeführt werden.

Brech war Ende August in einer Gebirgsregion in Katalonien festgenommen worden. Wenige Tage zuvor hatte die niederländische Polizei mitgeteilt, in dem Fall einen Verdächtigen ermittelt zu haben und nach dem 55-jährigen Jos Brech zu fahnden. DNA-Spuren und ein Zeuge führten die Ermittler schließlich zu dem 55-Jährigen.

Fortschritte gab es im April, als Brech von seiner Familie als vermisst gemeldet wurde. Er war nicht wieder aufgetaucht, nachdem er nach eigener Aussage zu einem Spaziergang in den Vogesen aufgebrochen war – in dem ostfranzösischen Gebirge besitzt er eine Hütte.

In der Hütte sicherte die Polizei DNA-Spuren, ein Abgleich mit dem DNA-Profil des mutmaßlichen Täters ergab einen Treffer. Am 12. Juni wurde Brech europaweit zur Fahndung ausgeschrieben und am 26. August in Spanien festgenommen.