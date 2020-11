Deutschland schlittert in Spanien in historische 0:6-Pleite

Spanien hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Lehrstunde erteilt. Die Spanier führten die Deutschen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Sevilla mit 6:0 (3:0) vor und schnappten sich den Gruppensieg sowie das Ticket zum Finalturnier.

Überforderte Deutsche

Die Kritik am deutschen Teamchef Joachim Löw dürfte durch den völlig verpatzten Jahresabschluss nicht weniger werden. Der Weltmeister von 2014 wirkte vor leeren Rängen in Sevilla völlig überfordert. Manchester Citys Ferran Torres traf nach einem Lattenkopfball von Dani Olmo sowie nach Assists von Jose Gaya und Fabian Ruiz. Dazu waren bereits in der ersten Hälfte Alvaro Morata (17.) und Rodri (38.) jeweils per Kopf nach einem Corner erfolgreich. Für den Endstand sorgte Mikel Oyarzabal neuerlich nach Gaya-Vorarbeit (89.).

Rekordtorhüter Neuer

Für Manuel Neuer war es ein besonders bitterer Abend. Der Kapitän war mit seinem 96. Länderspiel-Einsatz zu Deutschlands alleinigem Rekordtorhüter aufgestiegen, gegen die rollenden Angriffe der in allen Belangen überlegenen Spanier aber machtlos. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Neuer entschärfte in der Anfangsphase etwa einen Freistoß von Spaniens Kapitän Sergio Ramos (7.), der später mit einer Oberschenkelverletzung ausschied.

Höchste Niederlage seit 1931

Deutschlands einzige Ausbeute war ein Lattenschuss von Serge Gnabry (77.). Am Ende wurde es die höchste Niederlage der Nachkriegszeit. Mit sechs Toren Differenz hatten die Deutschen zuletzt am 24. Mai 1931 in Berlin gegen Österreichs Wunderteam verloren. Dieses ließ vier Monate später in Wien auch noch einen 5:0-Kantersieg folgen. In der Nachkriegszeit war bisher ein 3:8 gegen Ungarn in der Gruppenphase der WM 1954 Deutschlands höchste Pleite gewesen.