Spanien: Fast 800 Geflüchtete an einem Tag geborgen

Im Westen des Mittelmeers haben spanische Seenotretter an einem einzigen Tag fast 800 Bootsflüchtlinge geborgen. Insgesamt seien 778 Personen mit kaum seetüchtigen Booten unterwegs gewesen, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Weitere 14 Menschen galten demnach als vermisst.

Spanien ist in diesem Jahr zum Hauptankunftsland von Flüchtlingen in Europa geworden, vor Griechenland und Italien. Nach Angaben des Innenministeriums in Madrid kamen seit Jänner rund 50.000 Migranten und Flüchtlinge an Bord von knapp 2.000 Booten in Spanien an.