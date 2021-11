Spätfrost und Kälte sorgten erneut für schwächere Obsternte

Spätfrost und Kälte haben auch heuer wieder zu einer geringeren Ernte bei Kern- und Steinobst geführt. Die Erntemenge lag mit 188.200 Tonnen um 14 Prozent unter dem Zehnjahresmittel und um 2 Prozent niedriger als 2020, geht aus Daten der Statistik Austria hervor. Einbußen gab es nicht nur bei Äpfeln und Birnen, sondern auch bei Marillen, Zwetschken und Pfirsichen. Einzig bei Beerenobst wie Erdbeeren oder Heidelbeeren stieg die Erntemenge.

95 Prozent der Kernobsternte machen Äpfel aus. Die heimischen Obstbauern ernteten heuer 152.200 Tonnen davon, um 5 Prozent weniger als 2020. Erneut habe sich Spätfrost ertragsmindernd ausgewirkt, so die Statistik Austria am Freitag. Bei Birnen lag die Ernte mit 7.700 Tonnen um 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. In Summe belief sich die Produktion von Kernobst auf 159.900 Tonnen und lag damit um 5 Prozent unter Vorjahresniveau und um 15 Prozent unter dem Zehnjahresmittel.