Später Ramos-Elfer bringt Real 1:0 gegen Getafe

Real Madrid nimmt dank eines späten Elfertores von Sergio Ramos weiter Kurs in Richtung des 34. spanischen Fußball-Meistertitels. Der Verteidiger erzielte am Donnerstag bei Reals 1:0-Sieg gegen Getafe in der 79. Minute das entscheidende Tor.

Bis in die Schlussphase sah es danach aus, als könnten die Königlichen aus dem 2:2 im Verfolgerduell zwischen Barcelona und Atletico Madrid vom Dienstag keinen Profit schlagen. Trotz wenig Ballbesitz stellten die Gäste aus Getafe die Madrilenen in einer hart geführten Partie vor große Probleme.

Zehn Minuten vor dem Ende profitierte die Mannschaft von Zinedine Zidane vom schlechten Zweikampfverhalten Mathias Oliveras. Der Verteidiger aus Uruguay ließ im Duell mit Dani Carvajal im eigenen Strafraum das Bein stehen, womit er Ramos (79.) den neunten Saisontreffer vom Penaltypunkt aus ermöglichte. Dank dem sechsten Sieg in Folge seit dem Liga-Neustart in Spanien baute Real den Vorsprung auf Verfolger Barcelona fünf Runden vor Schluss auf vier Punkte aus.