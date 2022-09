SP-Landesparteitage in Ober- und Niederösterreich

Die oö. und die nö. SPÖ halten am Samstag ihre Landesparteitage ab. In Oberösterreich gibt es eine Premiere: In einer Urabstimmung konnten die Mitglieder seit 3. September ihren neuen Vorsitzenden wählen. Einziger Kandidat war der derzeit nur geschäftsführende Chef Michael Lindner. Das Ergebnis wird am Samstag bekanntgegeben. Als Vize kandidiert auch der Linzer Stadtchef Klaus Luger, der sich 2016 nach innerparteilichen Querelen aus allen Parteigremien zurückgezogen hatte.

Weiters sollten die rund 25.000 Mitglieder der oö. Landespartei entscheiden, ob die Wahl des Parteichefs und des Spitzenkandidaten auch künftig per Urabstimmung erfolgen soll, wer über Koalitionspakte befinden darf, ob eine "Digital-Sektion" für Mitglieder ohne Anbindung an einen Bezirk eingerichtet werden soll und welche Themen auf die Agenda müssen. Verabschiedet wird Lindner-Vorgängerin Birgit Gerstorfer, die bei der Landtagssitzung am 10. November auch die Aufgabe als Landesrätin an Lindner übergibt. Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird im Linzer Designcenter sprechen, ehe sie zum Landesparteitag der Niederösterreicher ins Multiversum Schwechat weiterreist, wo die Neuwahl des Landesvorsitzenden ansteht. LHStv. Franz Schnabl ist der einzige Kandidat. Er bekleidet das Amt seit Ende Juni 2017.