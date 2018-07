SP-Gemeindevertreter fordern mehr Geld für Kinderbetreuung

Die SPÖ-Gemeindenvertreter fordern, dass der Bund weiter 140 Millionen für die Kinderbetreuung zuschießt und nicht 30 Millionen weniger wie im jüngst vorgelegten Entwurf für eine neue 15a-Vereinbarung. Die Anforderungen an den Ausbau der Kleinkindbetreuung und die flexibleren Öffnungszeiten stiegen und gleichzeitig würden die Mittel stark zusammengekürzt, ärgert man sich in einer Aussendung.

Zuvor kündigte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Rande des Starts der Sommer-Wandertour “Bergauf Österreich” von VP-Chef Sebastian Kurz eine mögliche Lösung in Sachen Kinderbetreuung an: “Er sagte mir, er wird mit den Landeshauptleuten reden. Es geht um 30 Millionen Euro. Ich will den Gesprächen nicht vorgreifen, aber es gibt Bewegung.”