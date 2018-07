S&P erhöhte Rating-Ausblick für Griechenland auf "positiv"

Die Ratingagentur S&P hat den Rating-Ausblick für Griechenland von "stabil" auf "positiv" erhöht. Damit kann das Euro-Land als nächsten Schritt auf eine Höherstufung hoffen. Die Bewertung der langfristigen Verbindlichkeiten bleibe zunächst bei "B+", teilten die US-Bonitätswächter am Freitag mit. Die Anleihen haben damit weiterhin Ramschstatus.

Das Land hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Das dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Mit einer Quote von rund 20 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland so hoch wie in keinem anderen Euro-Land.