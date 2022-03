Sozialverträglichkeit wird zum Kriterium

Ein Vorhaben der EU-Kommission zielt darauf ab, neben der Klima- auch die Sozialverträglichkeit von Investitionen zu bewerten.

Demnach sehen die Fachleute in der „hohen Nachfrage“ nach Anleihen zur Finanzierung von Sozialwohnungen oder Gesundheitsprojekten ein klares Zeichen dafür, dass „Investoren soziale Investitionen als Chance sehen und dass privates Kapital in sozial wertvolle Aktivitäten gelenkt werden kann“, heißt es in dem Bericht weiter.

Gesellschaftlicher Nutzen

Bewertet werden soll nicht nur der Umgang der Unternehmen mit den Mitarbeitern und die Bedingungen für die Beschäftigten von Zulieferern, sondern auch der Nutzen für die Kunden und die Gesamtgesellschaft, schrieb die deutsche Zeitung „Welt“ unter Berufung auf den Bericht. Demnach sollen auch Verbraucher- und Datenschutz eine Rolle spielen, genauso wie die Frage, ob das Unternehmen ein guter Steuerzahler ist oder aggressive Steuersparmodelle nutzt. Der Vorstoß löste bereits in mehreren Branchen Nervosität aus. Laut dem „Handelsblatt“ würden dem Plan zufolge Unternehmen in „positiv“ und „negativ“ eingeteilt werden. Zu Letzteren sollen nicht nur international geächtete Waffensysteme wie Giftgas, Anti-Personen-Minen und Streubomben zählen, sondern auch Investitionen in andere Rüstungsgüter, die etwa in Konfliktgebiete exportiert werden könnten. Diese breite Auslegung bereite vor allem Rüstungskonzernen finanzielle Sorgen, so die Zeitung.