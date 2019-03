Sozialversicherung mit Lohnverrechnungsumstellung zufrieden

Der Hauptverband der Sozialversicherungen ist zufrieden mit dem seit Jänner laufenden vereinfachten Meldesystem für die Lohnverrechnung. Dank neuer Software und Erfassung habe die Sozialversicherung korrekte Daten wesentlich rascher zur Verfügung, sagte Alexander Biach, Vorstandsvorsitzender des Hauptverbands. Nach Abschluss der Umstellung würden auch die Firmen die Vorteile spüren.

Das neue Meldesystem sieht die monatliche Übermittlung von Daten der Lohnverrechnung an die Sozialversicherung vor. Diese werden automatisiert auf Korrektheit überprüft. Damit stehen nun laufend aktuelle und korrekte Daten zur Verfügung, sagte Biach am Donnerstag in Wien vor Journalisten. Man könne beispielsweise tagesaktuell feststellen, wer Anspruch auf eine Befreiung von der Rezeptgebühr hat. Mehrfachversicherungen könnten aktuell gegengerechnet werden. Auch das Pensionskonto könne künftig aktuell geführt werden, statt mit Verzug von über einem Jahr.