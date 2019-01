Sozialversicherung: 48 neue Leitungsposten durch Reform

Durch die Reform der Sozialversicherungsträger werden heuer 48 Leitungsposten neu zu besetzen sein. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda kritisiert, dass dadurch anstatt der von der Regierung versprochenen Einsparungen zusätzliche Kosten in Millionenhöhe entstehen.

Im neuen Dachverband sind laut SPÖ insgesamt drei Stellen neu zu besetzen, in der ÖGK 22, in der BVAEB der Beamten zehn, in der SVS der Selbstständigen zwölf und in der PVA eine. Dass es der Regierung dabei nicht um fachliche Expertise sondern um “Postenschacher” gehe, macht die SPÖ daran fest, dass ein kommissarischer Leiter ab April zwar im Dachverband und in der ÖGK zu besetzen sei, nicht aber dort, wo der Generaldirektor der ÖVP zuzurechnen sei – in der SVS und der BVAEB.