Sozialsprengel Vorderwald unter neuer Führung

Auf Bernd Schuster folgt Laura Bereuter ab März 2023 als Geschäftsführerin.

„Bernd Schuster hat es verstanden, den Sozialsprengel im Vorderwald als Organisation zu festigen, die Finanzen zu sichern und das Angebot zeitgemäß und bedarfsorientiert weiter auszubauen“, lobte Obmann Gebhard Bechter seine verdienstvolle Arbeit. „Er hat sich nicht nur als verlässlicher Verwalter, sondern auch als zukunftsorientierter Gestalter hervorgetan.“ Mit seiner gewinnenden Art hat er das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengeschweißt und mit Partnerorganisationen und Landeseinrichtungen gute Kontakte aufgebaut. So hat sich der Sozialsprengel Vorderwald in den letzten Jahren zu der sozialen Kompetenzstelle der Region entwickelt.

„Das ist für uns eine unheimlich wichtige Einrichtung, ein Vorzeigebeispiel gelungener Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg. Betreuung und Pflege sind im Vorderwald in guten Händen und die Dienste bestens aufeinander abgestimmt. Auf diese Entwicklung dürfen wir sehr stolz sein“, artikulierte Bürgermeister Guido Flatz die Bedeutung dieser gemeinsamen Einrichtung für die Gemeinden zwischen Langen und Sibratsgfäll. Im Namen der Krankenpflegevereine bedankte sich die Sibratsgfäller Obfrau, Annelies Kolb, für das kompetente und einfühlsame Wirken der Sozialsprengel-Mitarbeiter in der Pflege zuhause. „Die breite Unterstützung der Krankenpflegevereine ist von hohem Wert.“ Bei der Generalversammlung stellte sich auch die neue Geschäftsführerin vor, die im März nächsten Jahres ihren Dienst aufnehmen wird. Laura Bereuter aus Andelsbuch freut sich, diese interessante und vielseitige Führungsaufgabe übernehmen zu dürfen. Beim anschließenden Umtrunk mit Imbiss bedankten sich die Bürgermeister und Krankenpflegevereinsobleute persönlich beim scheidenden Geschäftsführer, der zur Stadt Dornbirn wechselt und dort die betriebswirtschaftliche Leitung der Pflegeheime übernimmt. ME