Sozialpartner vom Dienst Christoph Leitl feiert 75er

Der frühere, langjährige Präsident der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Ab dem Jahr 2000 stand das Wirtschaftsbund-Urgestein der Kammer vor, bevor es den Chefsessel dort im Mai 2018 im Alter von 69 Jahren übergab. Der personifizierte Sozialpartner trat und tritt stets als Optimist auf - und ebenso als absoluter Europaverfechter. Der Oberösterreicher führte in der Kammerreformen durch und sein Wort hatte in der schwarzen ÖVP Gewicht.

Über die Sozialpartnerschaft sagte Leitl, als diese auch einmal in der Kritik stand, gegenüber der APA "Nicht alles was wir machen, machen wir deppert. Wir machen sehr viel vernünftig." Ihm gefiel der Wahlkampf-Slogan "Yes we can" von Barack Obama. Jenen von Donald Trump modelte er in "Make Austria great again" um, was ihm auch etwas Häme einbrachte. Genau so wie sein wohl negativster und besonders berühmt gewordener Sager - "Österreich ist abgesandelt". Das wandelte der ewige Optimist dann aber doch lieber wieder um in: "Jetzt aufgeigen!".