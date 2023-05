Sozialpartner für mehr Realismus in der Klimakrise

Im Umgang mit der Klimakrise wünschen sich die Sozialpartner "mehr Realismus". "Wir wollen diese Veränderung, aber sie muss machbar sein", sagte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer am Mittwoch bei einer Wifo-Podiumsdiskussion. Arbeitkammer-Präsidentin Renate Anderl sieht "eine ökonomische, aber auch eine soziale Herausforderung". Wifo-Chef Gabriel Felbermayr plädierte dafür, Lösungen zu liefern und nicht mit dem "moralisierenden Zeigefinger" voranzutreten.

Eine wirkungsvolles Instrument zur Bewältigung der Klimakrise sieht Felbermayr im CO2-Preis. "Der ist besser als sein Ruf", sagte der Ökonom. Der Preis müsse sozial abgefedert und außenwirtschaftlich abgesichert sein, er werde nicht alle Probleme lösen aber "man muss ihn wirken lassen". In diesem Kontext betonte Felbermayr auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in Europa: "Europa müssen wir bei all diesen Dingen in sehr großen Buchstaben schreiben."