Sozialorganisationen fürchten weitere Kürzungen

Soziale Unternehmen und Behindertenvertretungen fürchten weitere Kürzungen für die berufliche Integration. Im Budget des Arbeitsmarktservice (AMS) seien für aktive Arbeitsmarktpolitik 2017 insgesamt 1,545 Mrd. Euro zur Verfügung gestanden, heuer seien es um rund 140 Mio. Euro weniger, kritisierten die Organisationen am Dienstag.

Sozialwirtschaft-Geschäftsführer Walter Marschitz gibt etwa zu bedenken, dass heutige Versäumnisse die Sozialsysteme noch in Jahrzehnten beschäftigen werden. So forderte er etwa den Erhalt der überbetrieblichen Lehrausbildung, sei diese doch eine Chance für jene, die sich schwertun eine Lehre abzuschließen. Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik können gerade in Zeiten der Hochkonjunktur eine höhere Wirkung erzielen, betonte Marschitz weiters.