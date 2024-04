Soziales Engagement

Das Hilfswerk der Stadt Hohenems konnte sich kürzlich über Spenden in Höhe von 3.000 Euro freuen.

Anlässlich des 60. Geburtstages von Andrea Waibel verzichtete sie auf Geschenke und spendete 1.000 Euro an das Hilfswerk der Stadt. Ihr Gatte, Josef Waibel kam ins Rathaus und nahm den Dank von Hilfswerk-Obmann Christof Jagg entgegen. „Wir müssen dankbar sein, wir haben alles was wir brauchen“, erklärte Waibel.

Auch die Embser Schlossnarren spendeten großzügig den Erlös des diesjährigen Fasnatumzuges an das Hilfswerk. Stolze 2.000 Euro kommen den Bedürftigen nun zu Gute. „Wir helfen gerne, es gibt einige, denen es nicht so gut geht, wie uns“, so Präsident Karl-Heinz Sutter.